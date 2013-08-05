香港股市：恒指早盘小涨，婴幼儿产品生产商及一些乳制品个股攀升

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港8月5日 - 香港和内地股市周一在淡静交易中小幅走高，因婴幼儿产品生产商个股跳涨，此前新华社报导称中国可能允许更多夫妻生育两个孩子，引发这类产品需求增加的希望。
多数乳制品厂商股价亦上涨，此前中国暂停从新西兰进口奶粉，此前在新西兰恒天然 出产的乳制品中检出肉毒杆菌，引发食品安全疑虑。
“中国有望放松独生子女政策尚未引发零售层面的升温，但一些基金已为最终的改变调整仓位，”敦沛证券副总裁黄志阳称。
恒生指数 小涨0.2%，报22,227点，盘旋在两个月高位附近；恒生国企指数 亦升0.2%。
现代牧业 大涨7.6%，从欧洲进口多数奶源的合生元 飙升8.6%。
但主要从恒天然进口奶源的食品生产商中国旺旺 则跌3.2%。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。