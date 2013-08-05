香港股市：恒指早盘小涨，婴幼儿产品生产商及一些乳制品个股攀升

路透香港8月5日 - 香港和内地股市周一在淡静交易中小幅走高，因婴幼儿产品生产商个股跳涨，此前新华社报导称中国可能允许更多夫妻生育两个孩子，引发这类产品需求增加的希望。

多数乳制品厂商股价亦上涨，此前中国暂停从新西兰进口奶粉，此前在新西兰恒天然 出产的乳制品中检出肉毒杆菌，引发食品安全疑虑。

“中国有望放松独生子女政策尚未引发零售层面的升温，但一些基金已为最终的改变调整仓位，”敦沛证券副总裁黄志阳称。

恒生指数 小涨0.2%，报22,227点，盘旋在两个月高位附近；恒生国企指数 亦升0.2%。

现代牧业 大涨7.6%，从欧洲进口多数奶源的合生元 飙升8.6%。