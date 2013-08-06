香港股市：恒生指数早盘跌1.6%，受汇丰控股重挫4.7%拖累

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港8月6日 - 香港股市周二早盘下跌，权重股汇丰控股重挫4.7%，拖累大盘。汇丰此前公布的上半年业绩令投资者失望。
恒生指数 早盘跌1.6%至21,877.2点。恒生国企指数 亦跌1.6%。
恒生指数上次跌幅超过1%还是在7月8日。
“汇丰控股今天拖累大盘走低，”第一上海证券策略员叶尚志表示，“是的，他们的业绩逊于预期，不过公布业绩前其股价上升了不少。”
汇丰 周二脱离周一创下的11周收盘高位。汇丰周一在香港市场收盘后公布，上半年税前利润为141亿美元，逊于分析师平均预期的146亿美元。
汇丰的竞争对手渣打 周二稍晚将公布业绩。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。