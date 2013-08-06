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亚洲 | 2013年 8月 6日 星期二 12:54 BJT

香港股市：恒生指数早盘跌1.6%，受汇丰控股重挫4.7%拖累

路透香港8月6日 - 香港股市周二早盘下跌，权重股汇丰控股重挫4.7%，拖累大盘。汇丰此前公布的上半年业绩令投资者失望。

恒生指数 早盘跌1.6%至21,877.2点。恒生国企指数 亦跌1.6%。

恒生指数上次跌幅超过1%还是在7月8日。

“汇丰控股今天拖累大盘走低，”第一上海证券策略员叶尚志表示，“是的，他们的业绩逊于预期，不过公布业绩前其股价上升了不少。”

汇丰 周二脱离周一创下的11周收盘高位。汇丰周一在香港市场收盘后公布，上半年税前利润为141亿美元，逊于分析师平均预期的146亿美元。

汇丰的竞争对手渣打 周二稍晚将公布业绩。(完)
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