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亚洲 | 2013年 8月 7日 星期三 13:29 BJT

香港股市：下跌，因市场忧虑中国经济增长放缓

路透香港8月7日 - 香港股市周三下滑，因市场忧虑中国经济增长放缓。本周稍晚中国将发布中国贸易数据。

恒生指数 下滑0.3%至21,861.3点。恒生国企指数 下跌0.4%。

“我们找不到任何可以带动本地股票反弹的正面因素，尤其是因为此前部分公司公布的财报令人失望，引发了市场不安，”凯基证券亚洲营运总裁邝民彬表示。

“投资者正在等待消息，因为市场目前缺乏方向，”他表示，并称周四出炉的中国贸易数据可能会提供有关该国经济状况的线索。

周五，中国将发布消费者和生产者物价数据。

地产股走强，因官媒周三称中国政府将逐步重启开发商融资申请。保利置业集团 股票上涨2.4%，中国海外发展 涨1.5%。

中国婴幼儿乳品生产商--合生元国际控股有限公司 股票在周三恢复交易后跳涨5.3%。此关于前该公司的反垄断定价调查结束，被中国国家发改委罚款1.63亿元人民币。

安踏体育 上涨4.1%。(完)

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