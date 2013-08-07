香港股市：下跌，因市场忧虑中国经济增长放缓

欧洲个股：耆卫集团打算出售中国保险合资事业的50%股权
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
路透香港8月7日 - 香港股市周三下滑，因市场忧虑中国经济增长放缓。本周稍晚中国将发布中国贸易数据。
恒生指数 下滑0.3%至21,861.3点。恒生国企指数 下跌0.4%。
“我们找不到任何可以带动本地股票反弹的正面因素，尤其是因为此前部分公司公布的财报令人失望，引发了市场不安，”凯基证券亚洲营运总裁邝民彬表示。
“投资者正在等待消息，因为市场目前缺乏方向，”他表示，并称周四出炉的中国贸易数据可能会提供有关该国经济状况的线索。
周五，中国将发布消费者和生产者物价数据。
地产股走强，因官媒周三称中国政府将逐步重启开发商融资申请。保利置业集团 股票上涨2.4%，中国海外发展 涨1.5%。
中国婴幼儿乳品生产商--合生元国际控股有限公司 股票在周三恢复交易后跳涨5.3%。此关于前该公司的反垄断定价调查结束，被中国国家发改委罚款1.63亿元人民币。
安踏体育 上涨4.1%。(完)
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
路透上海4月6日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *永嘉投资集团 5 10 3/31簿记建档 6.30% 上限6.30% AA 1.11 第7年末回售选择权 城市停车场建设专项债 国有土地使用权提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 遂宁天泰实业 10 7
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *营口北海新区 4 7 4/13簿记建档 -- AA 4/14-4/17 恒泰长财证券 城区开发建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/营口市城市建设投资发展公司提供担保) ========================================================================================= *岳阳惠华 5 7 4/13簿记建档 -- AA