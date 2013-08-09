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亚洲 | 2013年 8月 9日 星期五 10:56 BJT

香港股市：上涨，自中国公布通胀数据后的颓势回升

路透香港8月9日 - 香港股市周五上涨，此前中国数据公布后略有回落；中国消费者物价指数(CPI)7月较前月持平，生产者物价指数(PPI)同比跌幅缩窄。

更多中国数据将于0530GMT发布，包括7月固定资产投资、工业产出和零售销售数据。

周四公布的中国贸易数据强劲，令市场对中国经济放缓两年后可能趋稳的预期升温。

0203GMT，恒生指数 涨0.4%，恒生国企指数 涨1.1%。

中国神华 跳涨逾4%。

休闲食品商中国旺旺 反转盘初涨幅，下跌逾1%。(完)
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