香港股市：上涨，自中国公布通胀数据后的颓势回升

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港8月9日 - 香港股市周五上涨，此前中国数据公布后略有回落；中国消费者物价指数(CPI)7月较前月持平，生产者物价指数(PPI)同比跌幅缩窄。
更多中国数据将于0530GMT发布，包括7月固定资产投资、工业产出和零售销售数据。
周四公布的中国贸易数据强劲，令市场对中国经济放缓两年后可能趋稳的预期升温。
0203GMT，恒生指数 涨0.4%，恒生国企指数 涨1.1%。
中国神华 跳涨逾4%。
休闲食品商中国旺旺 反转盘初涨幅，下跌逾1%。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。