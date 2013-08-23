香港股市：早盘上扬，受助于全球经济复苏信号

欧洲个股：英国英杰华集团考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident
路透3月28日 - 华尔街日报援引消息人士报导，英国英杰华集团(Aviva)考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident International。
路透香港8月23日 - 香港股市周五连续第二日上扬，受到能源和房地产等周期性类股提振，因全球多地的企业调查结果推升了经济复苏的乐观情绪。
香港恒生指数 早盘上涨0.5%至22,011.07点。恒生国企指数 上涨0.7%。两项指数本周分别下跌2.3%和1.8%。
“港股将继续呈现整理和反弹形态，”凯基证券亚洲营运总裁邝民彬表示。
“当前是短线的走势，受到公司和政策消息推动，”他表示，并称恒生指数可能在未来几周内在21,500到22,500之间拉锯。
对经济增长敏感的板块领涨，之前欧美和中国出炉正面的调查结果和数据，提升对全球经济复苏的憧憬。
中煤能源 上涨2%，兖州煤业 涨1.6%，中国神华 和海螺水泥 分别上涨2.9%和2%。
地产股同样强劲。绿城中国 上涨3.4%，保利置业 涨1.7%。恒基地产 攀升3%。(完)
路透3月28日 - 华尔街日报援引消息人士报导，英国英杰华集团(Aviva)考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident International。
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。