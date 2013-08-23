香港股市：早盘上扬，受助于全球经济复苏信号

路透香港8月23日 - 香港股市周五连续第二日上扬，受到能源和房地产等周期性类股提振，因全球多地的企业调查结果推升了经济复苏的乐观情绪。

香港恒生指数 早盘上涨0.5%至22,011.07点。恒生国企指数 上涨0.7%。两项指数本周分别下跌2.3%和1.8%。

“港股将继续呈现整理和反弹形态，”凯基证券亚洲营运总裁邝民彬表示。

“当前是短线的走势，受到公司和政策消息推动，”他表示，并称恒生指数可能在未来几周内在21,500到22,500之间拉锯。

对经济增长敏感的板块领涨，之前欧美和中国出炉正面的调查结果和数据，提升对全球经济复苏的憧憬。

中煤能源 上涨2%，兖州煤业 涨1.6%，中国神华 和海螺水泥 分别上涨2.9%和2%。