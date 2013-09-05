香港股市：早盘触及三周高点，造船业股引领周期类股上涨

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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“市场将招商银行成功配股视作正面因素...”第一上海证券策略员叶尚志表示。
招商银行A股 上涨2.6%，H股 上升2.2%至6月3日来最高。
中资航运股涨幅居前，此前波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 升至2012年1月来高点。中海发展股份 大涨7.9%，中国远洋 上升6.1%。
上海自贸区获批最近亦提振航运股。
中资地产股温和上升，此前上海证券报报导，证监会有关房地产企业再融资的审核细则最快将在两三周内制订完成。
不过融创中国 重挫4.4%，此前北京周三出让的朝阳区农展馆地块再度刷新地王纪录，由融创集团以21亿元地价款、配建27.8万平方米的异地医院竞得，经测算楼面地价突破7万元/平方米。 (完)
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路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。