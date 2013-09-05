香港股市：早盘触及三周高点，造船业股引领周期类股上涨

中资地产股温和上升，此前上海证券报报导，证监会有关房地产企业再融资的审核细则最快将在两三周内制订完成。

不过融创中国 重挫4.4%，此前北京周三出让的朝阳区农展馆地块再度刷新地王纪录，由融创集团以21亿元地价款、配建27.8万平方米的异地医院竞得，经测算楼面地价突破7万元/平方米。 (完)