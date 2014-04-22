版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 22日 星期二 13:05 BJT

香港股市：盘中下跌，华润系上市公司股价因贪腐调查下挫

路透北京4月22日 - 香港股市周二盘中下滑，华润系在港的多家上市公司重挫拖累大盘，此前华润（集团）有限公司董事长宋林因涉嫌严重违纪违法遭中央免去其领导职务 。

截至中午时分，恒生指数 下滑0.2%至22,707.24点。恒生国企指数 下跌0.8%。

华润电力 重挫10%。上周四(4月17日)，中央纪委监察部网站发布消息称，华润集团董事长、党委书记宋林涉嫌严重违纪违法，正接受组织调查。其后，宋林被免去领导职务 。

华润创业 跌4.4%、华润置地 跌3.6%。

“外界担心之前的一些并购对资产的估值可能不是很公平，”凯基证券亚洲营运总裁邝民彬表示，“当然我们无法证实是否真是这样，但市场做出负面反应。”

业绩疲弱是拖累H股的主因。长城汽车 大跌8.7%，此前公布第一季获利增幅急剧下降。(完)

(编译 杜明霞；审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐