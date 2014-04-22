香港股市：盘中下跌，华润系上市公司股价因贪腐调查下挫

国际油市：如果延长减产协议，减幅可能不会那么大--科威特石油部长
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。
路透北京4月22日 - 香港股市周二盘中下滑，华润系在港的多家上市公司重挫拖累大盘，此前华润（集团）有限公司董事长宋林因涉嫌严重违纪违法遭中央免去其领导职务 。
截至中午时分，恒生指数 下滑0.2%至22,707.24点。恒生国企指数 下跌0.8%。
华润电力 重挫10%。上周四(4月17日)，中央纪委监察部网站发布消息称，华润集团董事长、党委书记宋林涉嫌严重违纪违法，正接受组织调查。其后，宋林被免去领导职务 。
华润创业 跌4.4%、华润置地 跌3.6%。
“外界担心之前的一些并购对资产的估值可能不是很公平，”凯基证券亚洲营运总裁邝民彬表示，“当然我们无法证实是否真是这样，但市场做出负面反应。”
业绩疲弱是拖累H股的主因。长城汽车 大跌8.7%，此前公布第一季获利增幅急剧下降。(完)
(编译 杜明霞；审校 张涛)
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。
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4月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88527人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.12%，低于上交易日收盘的20.06%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.73 4.95 1.08 建设银行 5.76 6.16 1.06 中国银行 3.51 3.65 1.09 农业