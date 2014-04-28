香港股市：盘中下滑，受腾讯下挫拖累

台湾股市：基本持平，电子和金融股微升
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透香港4月28日 - 香港股市下跌，权重股腾讯造成的拖累最大，因投资者担心中国限制在线视频的举措可能影响腾讯未来营收。
截至中午时分，恒生指数 跌0.4%至22,137.31点。恒生国企指数 下滑0.1%。
腾讯 下挫3.0%，此前中国国家新闻出版广电总局要求视频网站下架四部流行美剧。外界担忧，中国可能进一步限制视频网站播放国外剧作。
根据腾讯网站，该公司运营着中国最大的在线视频平台。
电信类股上涨。中国电信 上升3.1%，此前公布第一季净利增加17.9%。
受该消息提振，中国移动 和中国联通 分别升0.9%和1.8%。(完)
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透香港4月20日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。