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亚洲 | 2014年 4月 28日 星期一 13:22 BJT

香港股市：盘中下滑，受腾讯下挫拖累

路透香港4月28日 - 香港股市下跌，权重股腾讯造成的拖累最大，因投资者担心中国限制在线视频的举措可能影响腾讯未来营收。

截至中午时分，恒生指数 跌0.4%至22,137.31点。恒生国企指数 下滑0.1%。

腾讯 下挫3.0%，此前中国国家新闻出版广电总局要求视频网站下架四部流行美剧。外界担忧，中国可能进一步限制视频网站播放国外剧作。

根据腾讯网站，该公司运营着中国最大的在线视频平台。

电信类股上涨。中国电信 上升3.1%，此前公布第一季净利增加17.9%。

受该消息提振，中国移动 和中国联通 分别升0.9%和1.8%。(完)
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