香港股市：恒指下跌，受累于科技企业估值忧虑

标题新闻：世界银行与亚投行同意在知识分享、人员交流、分析工作、开发融资等方面加强合作
注：亚投行为亚洲基础设施投资银行(AIIB)的简称 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京5月7日 - 香港股市周三下跌，因房地产和科技企业估值忧虑损及消费者信心，此前推特股价骤跌拖累美国科技股走低。
内地股市亦下跌，因民间调查报告显示，中国服务业增长放缓，尽管房地产股表现略微好于大盘。
截至中午，恒生指数 跌1.1%至21,738.66点；恒生国企指数 下滑0.8%。
沪深300指数 跌0.4%，沪综指 亦跌0.4%至2,020.38点。
美国股市周二全面下跌，收在日内低位，美国国际集团(AIG)获利令人失望，拉低金融股，推特下滑拖累科技股和网络股表现。
“这是受人气影响。隔夜美国股市在推特带领下全线走低，”丰盛金融资产管理董事黄国英称，并指出就连社交媒体平台多玩(YY Inc) 在美国市场也走低，尽管此前公司公布令人鼓舞的财报。
权重股腾讯 下跌3.5%。该股承受额外压力，因竞争对手阿里巴巴周二正式提交首次公开发行(IPO)招股说明书，或将成就历史上规模最大的科技企业上市案。
不过，阿里巴巴IPO的消息提振华数传媒 股价跳涨5.7%。(完)
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路透北京4月24日 - 中国钢铁行业去产能的风暴仍在继续吹，工信部日前对企业规范名单首次进行动态调整并宣布，29家企业列入撤销的钢铁行业规范企业名单、40家列入整改名单。其中河北省是重灾区，有五家被列入撤销的规范企业名单，整改的则多达14家。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 4,600亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/25 7 2.45% 400 2017/4/26 7 2.45% 400