香港股市：恒指下跌，受累于科技企业估值忧虑

路透北京5月7日 - 香港股市周三下跌，因房地产和科技企业估值忧虑损及消费者信心，此前推特股价骤跌拖累美国科技股走低。

内地股市亦下跌，因民间调查报告显示，中国服务业增长放缓，尽管房地产股表现略微好于大盘。

截至中午，恒生指数 跌1.1%至21,738.66点；恒生国企指数 下滑0.8%。

沪深300指数 跌0.4%，沪综指 亦跌0.4%至2,020.38点。

美国股市周二全面下跌，收在日内低位，美国国际集团(AIG)获利令人失望，拉低金融股，推特下滑拖累科技股和网络股表现。

“这是受人气影响。隔夜美国股市在推特带领下全线走低，”丰盛金融资产管理董事黄国英称，并指出就连社交媒体平台多玩(YY Inc) 在美国市场也走低，尽管此前公司公布令人鼓舞的财报。

权重股腾讯 下跌3.5%。该股承受额外压力，因竞争对手阿里巴巴周二正式提交首次公开发行(IPO)招股说明书，或将成就历史上规模最大的科技企业上市案。