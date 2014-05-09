香港股市：恒生指数盘中持平，中国经济放缓担忧继续打击投资者信心

路透北京5月9日 - 香港股市周五盘中持平，周线料下滑，因围绕中国经济放缓的担忧继续打击投资者信心。

截至中午，恒生指数 持平于21,837.12点，周线下滑1.9%。恒生国企指数 日内下跌0.5%。

中国4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%，涨幅降至18个月低点；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2%，连续第26个月负增长。物价走低不仅是经济降温的滞后反映，也让通缩隐忧初现。

“总体环境上看，经济并不是太好，而且刺激举措也是不很强，”上海东北证券分析师Du Changchun表示，“短期内，除非出台新的刺激政策，否则我认为市场不会有很强的表现。”