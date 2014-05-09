香港股市：恒生指数盘中持平，中国经济放缓担忧继续打击投资者信心

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透北京5月9日 - 香港股市周五盘中持平，周线料下滑，因围绕中国经济放缓的担忧继续打击投资者信心。
截至中午，恒生指数 持平于21,837.12点，周线下滑1.9%。恒生国企指数 日内下跌0.5%。
中国4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%，涨幅降至18个月低点；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2%，连续第26个月负增长。物价走低不仅是经济降温的滞后反映，也让通缩隐忧初现。
“总体环境上看，经济并不是太好，而且刺激举措也是不很强，”上海东北证券分析师Du Changchun表示，“短期内，除非出台新的刺激政策，否则我认为市场不会有很强的表现。”
中国汽车生产商--长城汽车股份有限公司 周四宣布，将继续延迟其哈弗H8车型推出市场，因其仍未达到商品车交付的条件 。这导致公司H股大跌15.9%，A股触及10%的跌停。(完)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。