香港股市：盘中持续上扬，科技股和房地产股领涨

路透北京5月13日 - 香港股市周二续涨，科技股和房地产股领涨，因市场猜测政府可能会放宽印花税规定。

地产股亦表现坚挺，因人们冀望政府可能放宽双倍印花税的换楼退税期。中国海外发展 和信和置业 涨幅居前，分别上涨3.6%和2.7%。