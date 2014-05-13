版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 13日 星期二 13:10 BJT

香港股市：盘中持续上扬，科技股和房地产股领涨

路透北京5月13日 - 香港股市周二续涨，科技股和房地产股领涨，因市场猜测政府可能会放宽印花税规定。

截至中午，恒生指数 涨0.3%报22,324.14点。恒生国企指数 亦涨0.3%。

科技股领涨，联想 涨3.2%；腾讯 涨1.8%，周一劲扬逾5%。

地产股亦表现坚挺，因人们冀望政府可能放宽双倍印花税的换楼退税期。中国海外发展 和信和置业 涨幅居前，分别上涨3.6%和2.7%。

但分析师仍保持谨慎，认为该版块可能对此消息反应过度。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐