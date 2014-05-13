香港股市：盘中持续上扬，科技股和房地产股领涨

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透北京5月13日 - 香港股市周二续涨，科技股和房地产股领涨，因市场猜测政府可能会放宽印花税规定。
截至中午，恒生指数 涨0.3%报22,324.14点。恒生国企指数 亦涨0.3%。
科技股领涨，联想 涨3.2%；腾讯 涨1.8%，周一劲扬逾5%。
地产股亦表现坚挺，因人们冀望政府可能放宽双倍印花税的换楼退税期。中国海外发展 和信和置业 涨幅居前，分别上涨3.6%和2.7%。
但分析师仍保持谨慎，认为该版块可能对此消息反应过度。(完)
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路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。