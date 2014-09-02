香港股市：盘中跌至三周低位，受累于获利了结

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港9月2日 - 香港股市周二盘中跌至三周低位，受获利了结打压。
截至中午，恒生指数 跌0.6%至24,613.83点，恒生国企指数 跌1.1%至8月8日来最低。
“香港股市在25,000点上方出现一些获利了结，”新加坡大华银行继显证券驻香港销售主管Steven Leung表示，“目前除了一些良好业绩，没有什么正面消息...”
“‘占领中环’行动可能让人们更加谨慎，”他补充说。
汇丰控股 对大盘拖累最大，下跌0.8%。英国最知名的基金经理之一Neil Woodford称，他已经售出其基金持有的汇丰控股股权，称是因为担心汇丰受到若干行业调查的潜在影响。 (完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。