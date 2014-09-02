香港股市：盘中跌至三周低位，受累于获利了结

路透香港9月2日 - 香港股市周二盘中跌至三周低位，受获利了结打压。

截至中午，恒生指数 跌0.6%至24,613.83点，恒生国企指数 跌1.1%至8月8日来最低。

“香港股市在25,000点上方出现一些获利了结，”新加坡大华银行继显证券驻香港销售主管Steven Leung表示，“目前除了一些良好业绩，没有什么正面消息...”

“‘占领中环’行动可能让人们更加谨慎，”他补充说。

汇丰控股 对大盘拖累最大，下跌0.8%。英国最知名的基金经理之一Neil Woodford称，他已经售出其基金持有的汇丰控股股权，称是因为担心汇丰受到若干行业调查的潜在影响。 (完)