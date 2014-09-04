版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 4日 星期四 12:56 BJT

香港股市：恒指小幅下跌，扭转盘初上涨走势

路透上海9月4日 - 香港股市周四早盘回吐盘初涨幅，转为微幅下跌。

恒生指数 跌0.3%至25,249.49点，开盘时上涨。恒生国企指数 升0.6%。

“上日大涨后，市场出现些许回调和盘整，”香港永丰金融集团的研究主管Mark To称。“整体人气方面，对于股市是会继续上涨，还是在目前水平进行更多整理，大家观点不一。”

Mark To还表示，一些投资者担心随着沪港通推动时程逼近，预计股市可能面临获利了结压力。

中国移动 上涨0.3%，在六年高位附近徘徊。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐