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亚洲 | 2014年 9月 18日 星期四 13:08 BJT

香港股市：早盘下跌，因经济相关担忧挥之不去

路透香港9月18日 - 香港股市周四早盘回到平盘下方，因经济方面的担忧挥之不去。

中午时分，恒生指数 跌0.7%，至24,199.87点。恒生国企指数 下滑0.8%。

“香港股市的负面冲击主要源自于中国经济，”第一上海证券策略员叶尚志称。“如果大陆状况不佳，一些资金流入就不会像前几个月那么强...所以香港市场仍然处于下跌趋势。”

周四走势比较差的主要是地产股，此前官方数据显示中国8月房价连续第四个月下跌，凸显房地产市场下行趋势加剧，对整体经济的压力也在加大。(完)
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