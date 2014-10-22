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亚洲 | 2014年 10月 22日 星期三 12:49 BJT

香港股市：早盘上涨，受美股反弹带动

分析师指出，周二对话后，港府领导人与示威者间的紧张关系略微缓解，但未有突破性进展。

“(中国)国内生产总值(GDP)数据给市场带来一些正面影响，而且GDP数据比之前公布的消费者物价指数(CPI)数据乐观，”元大证券分析师Ying Hao称。

Ying补充道，投资者预计，周四出炉的10月汇丰/Markit采购经理人指数(PMI)报告可能促使当局祭出更多刺激举措。

科技股走高，受美国科技股上扬带动。分析师称，有报导称腾讯控股 将与一家台湾企业成立一个跨境在线交易平台，提振该公司股价早盘劲扬3.2%，为恒指中涨幅最大的个股。(完)
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