香港股市：早盘上涨，受美股反弹带动

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
分析师指出，周二对话后，港府领导人与示威者间的紧张关系略微缓解，但未有突破性进展。
“(中国)国内生产总值(GDP)数据给市场带来一些正面影响，而且GDP数据比之前公布的消费者物价指数(CPI)数据乐观，”元大证券分析师Ying Hao称。
Ying补充道，投资者预计，周四出炉的10月汇丰/Markit采购经理人指数(PMI)报告可能促使当局祭出更多刺激举措。
科技股走高，受美国科技股上扬带动。分析师称，有报导称腾讯控股 将与一家台湾企业成立一个跨境在线交易平台，提振该公司股价早盘劲扬3.2%，为恒指中涨幅最大的个股。(完)
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
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