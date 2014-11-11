香港股市：恒生指数早盘收高，受沪港通即将开通提振

中国货币市场：逆回购再暂停无碍资金面续改善，预期仍谨慎料难脱紧平衡

路透上海5月5日 - 尽管中国央行公开市场周五本周内第二次暂停操作，但并无碍银行 间资金面继续向好趋势，股份制大行出资意愿进一步改善，主要回购利率下行明显，机构轧 平头寸难度较前几日继续改观。 交易员指出，月初资金趋缓也属情理之中，但央行维持资金面紧平衡，继续稳步去杠 杆态度坚定，未来还需继续关注其进一步动向。 “资金松下来了，大行也不像前几天那么捂着了，都在不同程度融出，股份制也出的量 比较多一些。”上海一银行交易员称，逆回购暂停影响不大，月初可能大家的心态也在慢慢 恢复。 华中一银行交易员表示，本周到期MLF未续做，逆回购也暂停两次，本来月初前几天资 金状况还偏紧，但昨天跟今天明显改善很多，判断应该是有资金进来，不排除是财政存款的 陆续投放的可能性。 央行周五公告，目前银行体系流动性总量处于适中水平，今日不开展公开市场操作。这 是本周四个工作日中的第二次暂停操作。据此计算，本周将净投放100亿元人民币。[CN/MMT CN] “隔夜和七天回购开盘利率目前看稳住了，央妈逆回购