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亚洲 | 2014年 11月 11日 星期二 13:02 BJT

香港股市：恒生指数早盘收高，受沪港通即将开通提振

路透上海11月11日 - 香港股市恒生指数 周二早盘收涨149.26点或0.63%，至23,893.96点，受沪港通将于11月17日启动的消息带动 。

恒生国企指数 上升1.2%。

投资者密切关注在沪港两地上市的企业股价变动，寻找套利的机会，这种活动导致衡量沪港股价差异的AH股溢价指数 最近几周大幅缩窄。(完)
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