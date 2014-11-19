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亚洲 | 2014年 11月 19日 星期三 13:16 BJT

香港股市：盘中下跌，受累于大盘股下挫

路透香港11月19日 - 香港股市周三盘中下跌，受累于大盘股获利了结以及油价续跌对能源类股产生进一步压力。

截至中午时分，恒生指数 下跌0.3%至23,462.1点，恒生国企指数 跌0.3%。

这是香港股市连续第三天下跌，引人瞩目的沪港通于周一启动。

油企跌幅居前，因油价持续下滑。截至中午，中石油 跌1.64%，昆仑能源 下挫2.5%。(完)
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