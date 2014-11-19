香港股市：盘中下跌，受累于大盘股下挫

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港11月19日 - 香港股市周三盘中下跌，受累于大盘股获利了结以及油价续跌对能源类股产生进一步压力。
截至中午时分，恒生指数 下跌0.3%至23,462.1点，恒生国企指数 跌0.3%。
这是香港股市连续第三天下跌，引人瞩目的沪港通于周一启动。
油企跌幅居前，因油价持续下滑。截至中午，中石油 跌1.64%，昆仑能源 下挫2.5%。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。