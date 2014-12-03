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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 12:29 BJT

香港股市：恒指早盘下跌0.4%，国企指数微涨

路透上海12月3日 - 香港股市恒生指数 周三中午时下跌0.4%，报23,555.99点，恒生国企指数 上涨0.1%，报11,135.77点。

港股总成交量为1,200亿股。(完)
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