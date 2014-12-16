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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 13:07 BJT

香港股市：早盘收跌，投资者关注美联储会后表态

路透北京12月16日 - 香港股市周二早盘收低，港股恒生指数 下跌1.4%，至22,704.48点。

国企指数 跌1.1%，至11,094.31点。A-H股溢价指数 升至117.21，周一收盘报114.61。该指数超过100，表明同一公司的A股价格高于在香港交易的H股。

京华山一研究部主管彭伟新表示，投资者对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在会后做出的，有关何时开始升息的表态感到担忧。

恒指成分股总成交量为11亿股。(完)
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