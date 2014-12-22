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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 12:36 BJT

香港股市：早盘上涨，国企指数跑赢大盘

路透上海12月22日 - 香港股市周一早盘上涨，恒生国企指数跑赢恒指，受香港上市的中资能源股带动。

恒生指数 上涨1.2%至23,387.28点，恒生国企指数 涨2.9%至11,728.52点。

衡量沪港两地上市股票价差的A-H股溢价指数 报124.43，为2011年以来最高。(完)
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