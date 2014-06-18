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亚洲 | 2014年 6月 18日 星期三 13:03 BJT

香港股市：早盘持平，交投清淡

路透香港6月18日 - 香港股市周三早盘持平，交投清淡。

截至中午时分，恒生指数 小跌0.1%至23,192.79点，恒生国企指数 上升0.3%。

成交量为本月最低，比过去20日均值低约20%。

“香港股市似乎卡在了当前水平，等待突破。中国是否能持续反弹是关键，”敦沛证券副总裁黄志阳表示。

他补充说世界杯分散了市场的一些关注度。

周大福 上涨3.5%至4月11日来最高，周二晚间公布稳健业绩，周三宣布将以现金总代价1.5亿美元（约11.7亿港元）收购奢华品牌钻饰公司Hearts On Fire Company LLC。

中信泰富 上升1.4%，周二称再向腾讯等10位投资者配股筹资共53.48亿港元（6.9亿美元），累计配售股份比例13.37%。 (完)
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