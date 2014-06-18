香港股市：早盘持平，交投清淡

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透香港6月18日 - 香港股市周三早盘持平，交投清淡。
截至中午时分，恒生指数 小跌0.1%至23,192.79点，恒生国企指数 上升0.3%。
成交量为本月最低，比过去20日均值低约20%。
“香港股市似乎卡在了当前水平，等待突破。中国是否能持续反弹是关键，”敦沛证券副总裁黄志阳表示。
他补充说世界杯分散了市场的一些关注度。
周大福 上涨3.5%至4月11日来最高，周二晚间公布稳健业绩，周三宣布将以现金总代价1.5亿美元（约11.7亿港元）收购奢华品牌钻饰公司Hearts On Fire Company LLC。
中信泰富 上升1.4%，周二称再向腾讯等10位投资者配股筹资共53.48亿港元（6.9亿美元），累计配售股份比例13.37%。 (完)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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