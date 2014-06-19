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亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 13:11 BJT

香港股市：盘中小涨，中海油第二日上扬但中资地产股拖累大盘

路透香港6月19日 - 香港股市盘中小涨，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)乐观看待经济并维持宽松货币政策，支撑了美股的乐观人气。

截止中午，恒生指数 上涨0.3%至23,250.56点。恒生国企指数 则下跌0.1%。

中国海洋石油(CNOOC) 上涨1.6%，至1月2日以来最高水准。该股周三上扬0.4%，因宣布与BP达成20年期液化天然气协议。

中资地产股对大盘拖累最大。中国海外发展 和华润置地 分别下跌1.7%和3%。(完)
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