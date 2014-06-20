香港股市：早盘收高，受澳门博彩类股反弹提振

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透香港6月20日 - 香港股市周五早盘收高，因澳门博彩类股反弹。
截至中午时分，恒生指数 上升0.2%至23,218.86点，但周线仍下滑0.4%。
恒生国企指数 上涨0.5%，周线下跌1.1%，可能录得六周来首次周线跌幅。
澳门博彩类股对港股的提振作用最大。金沙中国 上涨3.1%，银河娱乐 上升2.7%。
中油燃气 上扬1.5%至4月14日来最高，此前宣布将以总代价2.355亿加元（约16.78亿港元）收购加拿大一家石油及天然气公司的100%权益。 (完)
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。