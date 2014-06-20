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亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 13:02 BJT

香港股市：早盘收高，受澳门博彩类股反弹提振

路透香港6月20日 - 香港股市周五早盘收高，因澳门博彩类股反弹。

截至中午时分，恒生指数 上升0.2%至23,218.86点，但周线仍下滑0.4%。

恒生国企指数 上涨0.5%，周线下跌1.1%，可能录得六周来首次周线跌幅。

澳门博彩类股对港股的提振作用最大。金沙中国 上涨3.1%，银河娱乐 上升2.7%。

中油燃气 上扬1.5%至4月14日来最高，此前宣布将以总代价2.355亿加元（约16.78亿港元）收购加拿大一家石油及天然气公司的100%权益。 (完)
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