香港股市：早盘上涨，澳门博彩类股领涨

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透香港6月30日 - 香港股市周一早盘上涨，澳门博彩类股领涨。
截至中午时分，恒生指数 上升0.2%至23,276.55点。恒生国企指数 上涨0.7%。
上述两个指数本季分别上涨5.1%和3.0%。
澳门博彩类股在香港股市表现居前。银河娱乐 攀升3.9%，至4月28日来最高点，此前该公司创始人吕志和周五表示，中国经济放缓不会损及业务。金沙中国 上涨2%。
中国电信 和中国联通 分别上涨3.0%和0.7%，这两家公司周五获批开展LTE-FDD和TD-LTE混合组网试验。
竞争对手中国移动 下跌0.5%，对香港指标股指的拖累最大。
腾讯控股 小升0.1%至三个半月高位，此前宣布将入股58同城 。
香港市场周二将逢假期休市。(完)
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200