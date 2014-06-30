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亚洲 | 2014年 6月 30日 星期一 13:21 BJT

香港股市：早盘上涨，澳门博彩类股领涨

路透香港6月30日 - 香港股市周一早盘上涨，澳门博彩类股领涨。

截至中午时分，恒生指数 上升0.2%至23,276.55点。恒生国企指数 上涨0.7%。

上述两个指数本季分别上涨5.1%和3.0%。

澳门博彩类股在香港股市表现居前。银河娱乐 攀升3.9%，至4月28日来最高点，此前该公司创始人吕志和周五表示，中国经济放缓不会损及业务。金沙中国 上涨2%。

中国电信 和中国联通 分别上涨3.0%和0.7%，这两家公司周五获批开展LTE-FDD和TD-LTE混合组网试验。

竞争对手中国移动 下跌0.5%，对香港指标股指的拖累最大。

腾讯控股 小升0.1%至三个半月高位，此前宣布将入股58同城 。

香港市场周二将逢假期休市。(完)
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