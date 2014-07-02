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亚洲 | 2014年 7月 2日 星期三 13:13 BJT

香港股市：早盘升至近七个月高位，地产股上扬

路透香港7月2日 - 香港股市指标股指周三早盘升至近七个月高位，受中国和美国乐观数据以及地产股表现优越提振。

截至中午，恒生指数 上涨1.0%至23,414.64点，盘中一度触及12月10日来高点。恒生国企指数 上升0.6%。

“尽管(香港)股市已经上涨逾200点，但仍有流动性进入市场，但大多数长线投资者仍相信市场将在更长时间内维持区间波动，因为23,500点仍是强劲阻力，”新加坡大华银行继显证券销售主管Steven Leung表示。

高收益、防御类香港地产股普遍上涨，受流动性改善提振。恒生地产指数 上扬2.1%。

新世界发展 、恒基地产 和长江实业 均上涨逾2.5%。

澳门博彩类股亦走强。(完)
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