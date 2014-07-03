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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 13:28 BJT

香港股市：恒指早盘小跌，仍持于年内高点附近

路透香港7月3日 - 香港股市指标股指周四早盘小跌，但仍持于年内高位附近。

截至中午，恒生指数 小跌0.1%至23,526.06点，脱离上日所及的近七个月收盘高位。恒生国企指数 上升0.1%。

恒指周三升逾技术阻力位，暗示短期内可能录得更多涨幅。

“很多蓝筹股当前的价位仍具有吸引力，”Wing Fung Financial Group研究主管Mark To，并称他最青睐长江实业 与和记黄埔 。

“今年下半年，市场人气可能逐步改善。关键是‘逐步’...因为人们(全球监管机构)保持谨慎是相当合理的。没有过于投机的好理由，”To说。

利丰 早盘上涨5.8%，涨幅居前。(完)
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