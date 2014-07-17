香港股市：早盘在内地股市拖累下走低，昆仑能源跳涨6.1%

中国金融：第一季风险投资额与上季基本持平，大型投资更具信心--毕马威
路透香港4月19日 - 国际会计谘询机构毕马威（KPMG）周三称，今年第一季中国市场的风险投资金额与上季基本持平，而投资者对较大型的投资更具信心。
路透香港7月17日 - 中国股市周四下跌，拖累香港股市走低。
截至中午，恒生指数 下跌0.2%至23,468.21点，此前三个交易日走高。恒生国企指数 跌0.4%。
中国石油 下跌0.4%，财新网周三援引未具名消息人士称，中石油海外分支的两名高管被带走调查。
中石油旗下天然气分销公司--昆仑能源 跳涨6.1%至一个月高位，因媒体报导称中石油正考虑向昆仑能源注入更多天然气资产，以应对民间企业的竞争。
澳门博彩业者金沙中国 下跌1.5%，此前该公司公布获利逊于预期。
永利澳门 和银河娱乐 分别下跌2%和0.9%。
本周稍早，评级机构惠誉发表报告，将澳门今年博彩收入增长预测由原来的12%降至10%，因贵宾厅博彩业务疲弱，并导致整体博彩收入录得近五年以来首次按月下跌。 (完)
路透香港4月19日 - 国际会计谘询机构毕马威（KPMG）周三称，今年第一季中国市场的风险投资金额与上季基本持平，而投资者对较大型的投资更具信心。
美国和朝鲜之间的紧张局势升级也令投资者不安，此外投资者还要关注欧洲局势。英国首相特雷莎梅要求于6月8日提前举行大选，推动英镑飙升。
路透上海4月19日 - 香港电动汽车企业--正道集团周三在上海车展上展示三款电驱动概念乘用车。公司高层表示，这三款车型计划三年内实现量产，并将在今年内落实国内生产基地事宜。 正道集团首席执行官徐建国在参加上海车展间隙对记者表示，公司规划首期年产能达到30万辆，总规划年产能达到100万辆；计划在国内建立3-5个整车制造基地，代工、合作或独资建厂等模式都在考虑范围内。 “有关量产的准备工作，例如技术开发和供应商体系的建立都在进行中，今年内我们会落实生产基地。”他表示。 正道集团一直推动电动汽车及电池技术的研发，3月其与国内汽车零部件企业京威股份签署框架协议，双方将在香港组建合资公司推进新能源汽车的研发和生产事宜，总投资120亿元人民币。双方着手实施正道H600电动轿车及后续产品的量产事宜，拟在中国、北美及欧洲设置研发中心及生产基地。双方还在宁波建立动力电池合资公司。 上海车展上，除了上月在日内瓦车展上首发的H600电驱动轿车外，还推出两款电驱动SUV（多功能汽车）--五座SUV和七座SUV，这是正道集团的清洁能源车型系列首次集体亮相。 这三款新车均搭载微型涡轮发电机增程器