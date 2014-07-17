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亚洲 | 2014年 7月 17日 星期四 13:28 BJT

香港股市：早盘在内地股市拖累下走低，昆仑能源跳涨6.1%

路透香港7月17日 - 中国股市周四下跌，拖累香港股市走低。

截至中午，恒生指数 下跌0.2%至23,468.21点，此前三个交易日走高。恒生国企指数 跌0.4%。

中国石油 下跌0.4%，财新网周三援引未具名消息人士称，中石油海外分支的两名高管被带走调查。

中石油旗下天然气分销公司--昆仑能源 跳涨6.1%至一个月高位，因媒体报导称中石油正考虑向昆仑能源注入更多天然气资产，以应对民间企业的竞争。

澳门博彩业者金沙中国 下跌1.5%，此前该公司公布获利逊于预期。

永利澳门 和银河娱乐 分别下跌2%和0.9%。

本周稍早，评级机构惠誉发表报告，将澳门今年博彩收入增长预测由原来的12%降至10%，因贵宾厅博彩业务疲弱，并导致整体博彩收入录得近五年以来首次按月下跌。 (完)
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