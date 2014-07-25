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亚洲 | 2014年 7月 25日 星期五 13:06 BJT

香港股市：早盘收于逾三年高点附近，国企指数略下滑

路透香港7月25日 - 香港股市恒生指数周五早盘收于逾三年高点附近，国企指数则因获利了结略有下滑。两股指料将分别录得5月和3月以来最佳单周表现。

恒生指数 下滑0.1%，报24,129.38点，盘中触及2011年4月来的高位。恒生国企指数 下跌0.25。

本周两股指分别上涨2.9%和4.5%。（完）
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