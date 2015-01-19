版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 13:16 BJT

香港股市：早盘追随内地股市下跌，恒生国企指数大跌4.2%

路透香港1月19日 - 香港股市周一追随内地股市下跌，恒生指数 早盘下跌1.1%，至23,828.87点。

恒生国企指数 大跌4.2%，至11,564.27点。

凯基证券亚洲营运总裁邝民彬表示，港股下跌“可能要持续几天，因为投资者已经处于卖盘情绪。”

“由于欧元和希腊选举因素，市场表现得很谨慎，不过我并不认为牛市已经结束，”他说。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐