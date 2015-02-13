版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 12:28 BJT

香港股市：盘中上扬，跟随全球股市升势

路透香港2月13日 - 香港股市周五盘中上涨，跟随全球股市升势，受乌克兰停火协议和瑞典意外将主要利率下调至负值提振。

恒生指数 上升0.9%.(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐