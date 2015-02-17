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亚洲 | 2015年 2月 17日 星期二 13:05 BJT

香港股市：早盘上涨，将迎来长假

路透上海2月17日 - 香港股市恒生指数 周二早盘上涨0.4%至24,820.38点。周三香港股市只开市半天，随后将休市，至2月23日重开。(完)
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