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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 13:10 BJT

香港股市：盘中下滑，银行类股跌幅居前

路透上海3月5日 - 香港股市周四盘中下滑，恒生指数 下跌0.6%，恒生国企指数 跌0.3%，银行类股跌幅居前。

中国全国人大会议周四开幕。一如市场预期，中国将2015年国内生产总值(GDP)增长目标调降至7%左右；面对经济下行压力加大，政府意在淡化速度为结构调整争取时间和空间。而在通缩忧虑加深背景下，居民消费价格指数(CPI)涨幅控制目标仍高达3%左右，则昭显政府改善通缩预期之意。

中国人民银行货币政策委员会委员陈雨露周四称，今年利率市场化会有比较大进展，会快于资本项目开放的速度。

穆迪周四在报告中称，在银行业者定价能力弱化之际，中国央行降息举措不利于银行业者，尤其是中小型银行，因这缩窄了存贷款利差。(完)
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