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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 13:04 BJT

标题新闻：港股恒生指数早盘上涨0.2%至27,674.04点，恒生国企指数升0.3%至14,514.57点

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选 ))

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