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亚洲 | 2015年 4月 29日 星期三 13:05 BJT

标题新闻：香港股市恒生指数早盘下跌0.5%至28,310.32点，恒生国企指数跌1.1%至14,552.56点

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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