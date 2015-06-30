政府资金入市以稳定市场情绪 “国家队”驰援能否力挽狂澜

路透上海6月30日 （记者 Pete Sweeney） - 有迹象表明，中国政府避免股市崩盘的举措周二开始显效，受政府加强支持驱动，多个指数大幅飙升。

6月中旬A股突然从高点掉头向下，以最近盘中最低点计，A股从6月中旬的高点暴跌了逾20%。

周一中国各大股指盘中猛跌逾7个百分点，尾盘略有反弹，周二早盘A股再次大幅下挫，下午盘突然猛烈逆转。

中国已经出台了一系列似乎旨在稳定市场情绪的举措。中国股市主要由散户投资者主导，受情绪波动影响很大。但看起来是政府通过股票购买直接进入股市的迹象才最终引发了反弹。

流动性方面，中国央行最近出台了多个货币宽松政策，包括周末宣布降息和定向降准。

中国监管机构亦称，将允许养老金增加股票投资比例，此举最终或可使更多资金进入股市。

所有这些似乎都没有太大效果，但大量资金涌入中国的交易型开放式指数基金（ETF）的迹象，加上有传言称证监会私下对机构投资者进行“窗口指导”，似乎引发了周二下午盘的猛烈涨势。

沪深300指数.CSI300涨6.71%，收报4,473.00，上证指数.SSEC收于4,277.22，涨幅5.53%。

**理性的投资者？**

中国基金业协会称，股市经过近期大幅调整，为成熟理性投资者蕴藏了难得的投资良机。中国官方财经媒体文章也预计市场将迅速回归牛市轨道。

但中国的投资者过去已经习惯了类似的安慰说辞，且过去的经验表明这种干预性的反弹持续时间有限。

“中国上一次股票泡沫得来的教训是，一旦市场情绪走坏，旨在稳固价格的政策干预仅有短期效果，”Capital Economics经济学家马克·威廉姆斯（Mark Williams）在研究报告中表示。

过去中央汇金等中国的国有资产管理公司会一起买入或者卖出股票以稳定市场情绪。投资者们怀疑近期涌入中国ETF的大量资金实际上出自政府之手。

交易所数据显示，周一沪市四大蓝筹ETF--华夏上证50ETF(510050.SS)、华泰柏瑞沪深300ETF(510300.SS)、华夏300ETF(510330.SS)和华安上证180ETF(510180.SS)--出现大幅净申购。

中国政府最终是否能够扭转A股狂澜仍未可知，但几乎不会有人质疑中国政府在有必要的情况下进一步出台救市举措的能力。

但如果中国被迫依赖货币政策支撑股市，则面临着在应对其他经济风险时没有多少弹药可用的境地，尤其是一旦希腊退出欧元区导致欧洲需求猛跌的情况。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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