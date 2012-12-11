中港股市:沪综指因获利了结下跌,恒指受友邦保险友涨幅支撑

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港12月11日 - 中国股市自上日的一个月高位下滑,内地市场疲弱拖累香港股市涨幅.日内稍晚美国联邦储备理事会(美联储, FED)举行2012年最后一次政策会议前,投资者保持谨慎.
港股恒生指数 收高0.2%至22,323.9点,主要受美国友邦保险 2.8%的涨幅带动.恒生国企指数 收平.
内地股市,沪深300指数 下跌0.6%至2,258.5点.沪综指 下跌0.4%,收报2,074.7点.
上日内地股市收高,但今日稍有一些获利了结,此前数据显示11月中资银行放贷速度要慢于预期,整体融资步伐亦放缓.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。