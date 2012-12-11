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亚洲 | 2012年 12月 11日 星期二 17:48 BJT

中港股市:沪综指因获利了结下跌,恒指受友邦保险友涨幅支撑

路透香港12月11日 - 中国股市自上日的一个月高位下滑,内地市场疲弱拖累香港股市涨幅.日内稍晚美国联邦储备理事会(美联储, FED)举行2012年最后一次政策会议前,投资者保持谨慎.

港股恒生指数 收高0.2%至22,323.9点,主要受美国友邦保险 2.8%的涨幅带动.恒生国企指数 收平.

内地股市,沪深300指数 下跌0.6%至2,258.5点.沪综指 下跌0.4%,收报2,074.7点.

上日内地股市收高,但今日稍有一些获利了结,此前数据显示11月中资银行放贷速度要慢于预期,整体融资步伐亦放缓.

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