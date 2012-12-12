中港股市: 港股创16个月收盘高位,内地股市亦上涨

中国工商银行 上涨1.3%,对沪深300指数构成最大支撑. 中国内地股指表现逊于香港股市.恒指今年迄今累计扬升22%,沪综指 和沪深300指数同期分别下跌5.3%和3.3%. 上汽集团 下跌0.7%,中石化 下滑0.2%,均对沪 深300指数构成最大拖累. 虽然内地市场仍然疲弱,但很多H股上涨,受外资乐观看待中国形势提 振.周三录得良好涨幅的为成长敏感类板块,地产股和澳门博彩股. 国浩集团 股价飙升30.6%,此前公司大股东马来西亚丰隆集 团提出以每股88港元现金收购并进行私有化. **沪市短线料偏谨慎** 中国股市近期连续上行后,场内热点已有所减少,随着城镇化利好充分 消化,反弹可能已接近尾声. "经过一周上涨,市场已充分消化了城镇化利好,多头力量已集中宣泄. 后市整体仍偏谨慎,反弹可能已接近尾声,震荡下行是大概率事件",湘财证 券分析师徐广福称,2,020-2,040点会有短期的支撑. 他并指出,市场可能的回调幅度还要看是否有后续政策出台或增量资 金进场.目前转向乐观的投资者相对较多,如果市场出现回调,就要看这些 乐观投资者是否付诸行动,否则市场再创新低的概率还是蛮大的. 今日,受新疆城镇体系规划获通过消息激励,新疆板块表现较好,其中 新疆城建 涨停,收报6.24元.而此前市场走强亦与新一代领导 集体坚持改革开放,走城镇化道路密切相关,特别是影响到与城镇化相关的 金融、房地产、水泥、机械等板块.(完)