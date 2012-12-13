中港股市: 沪市收低,并拖累港股自16个月高位下滑

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
企业与投资者正抓住港股近期上涨机会锁定获利. 全球主要央行放宽政策,加之中国经济数据稳步改善,重新点燃了外资 买兴,资金流回香港. 香港市场投资者依然担心美国政治僵局. "如果财政悬崖问题上有什么坏消息,市场就很可能回落."Edmond de Rothschild资产管理公司的资深基金经理David Gaud谈到恒指时称. 但他补充道,中国吸引力在上升. "获利势头可能在增强,而且中国可能开始出现惊喜." 中国股市沪综指周四收盘下跌1%.分析师指出,近期大盘反弹势头明显 放缓,上档密集成交区阻力较大,一些投资者兑现获利盘,暂时离场,大盘在 60日均线2,061.6点附近盘整. 中国股市沪综指周四收盘下跌1%.分析师指出,近期大盘反弹势头明显 放缓,上档密集成交区阻力较大,一些投资者兑现获利盘,暂时离场,大盘在 60日均线2,061.6点附近盘整.(完)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。