中港股市: 沪市收低,并拖累港股自16个月高位下滑

企业与投资者正抓住港股近期上涨机会锁定获利. 全球主要央行放宽政策,加之中国经济数据稳步改善,重新点燃了外资 买兴,资金流回香港. 香港市场投资者依然担心美国政治僵局. "如果财政悬崖问题上有什么坏消息,市场就很可能回落."Edmond de Rothschild资产管理公司的资深基金经理David Gaud谈到恒指时称. 但他补充道,中国吸引力在上升. "获利势头可能在增强,而且中国可能开始出现惊喜." 中国股市沪综指周四收盘下跌1%.分析师指出,近期大盘反弹势头明显 放缓,上档密集成交区阻力较大,一些投资者兑现获利盘,暂时离场,大盘在 60日均线2,061.6点附近盘整. 中国股市沪综指周四收盘下跌1%.分析师指出,近期大盘反弹势头明显 放缓,上档密集成交区阻力较大,一些投资者兑现获利盘,暂时离场,大盘在 60日均线2,061.6点附近盘整.(完)