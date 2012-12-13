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亚洲 | 2012年 12月 13日 星期四 17:20 BJT

中港股市: 沪市收低,并拖累港股自16个月高位下滑

企业与投资者正抓住港股近期上涨机会锁定获利.
    
    全球主要央行放宽政策,加之中国经济数据稳步改善,重新点燃了外资
买兴,资金流回香港.
    
    香港市场投资者依然担心美国政治僵局.
    
    "如果财政悬崖问题上有什么坏消息,市场就很可能回落."Edmond de 
Rothschild资产管理公司的资深基金经理David Gaud谈到恒指时称.
    
    但他补充道,中国吸引力在上升.
    
    "获利势头可能在增强,而且中国可能开始出现惊喜."

    中国股市沪综指周四收盘下跌1%.分析师指出,近期大盘反弹势头明显
放缓,上档密集成交区阻力较大,一些投资者兑现获利盘,暂时离场,大盘在
60日均线2,061.6点附近盘整.
    
    中国股市沪综指周四收盘下跌1%.分析师指出,近期大盘反弹势头明显
放缓,上档密集成交区阻力较大,一些投资者兑现获利盘,暂时离场,大盘在
60日均线2,061.6点附近盘整.(完)

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