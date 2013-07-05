香港股市：恒指收高1.89%，本周累计升0.2%

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港7月5日 - 香港股市周五连续第二日上涨，煤炭类股在欧洲一些央行的利好政策言论扶助下收复本周稍早的跌幅，市场关注多项美国和中国经济数据。
恒生指数 收高1.9%报20,854.7点，本周累计上涨0.2%。恒生国企指数 收高2.1%，本周累计下跌1.1%。
但成交比20日均值低约27%。美国稍晚将公布非农就业数据。
中国下周一将公布6月贷款增长与货币供应数据，周二公布通胀数据，周三公布贸易数据。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。