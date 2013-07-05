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货币新闻 | 2013年 7月 5日 星期五 16:15 BJT

香港股市：恒指收高1.89%，本周累计升0.2%

路透香港7月5日 - 香港股市周五连续第二日上涨，煤炭类股在欧洲一些央行的利好政策言论扶助下收复本周稍早的跌幅，市场关注多项美国和中国经济数据。

恒生指数 收高1.9%报20,854.7点，本周累计上涨0.2%。恒生国企指数 收高2.1%，本周累计下跌1.1%。

但成交比20日均值低约27%。美国稍晚将公布非农就业数据。

中国下周一将公布6月贷款增长与货币供应数据，周二公布通胀数据，周三公布贸易数据。(完)
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