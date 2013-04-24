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货币新闻 | 2013年 4月 24日 星期三 16:17 BJT

香港股市：反弹收于三周高位，华能国际领涨大盘

沪深300指数 收高1.9%。沪综指 收高1.6%至2,218.3点，在200日移动均线上方进一步上扬。

华能国际 大涨6%至2007年12月来最高水准，该公司第一季净利较上年同期飙升178%，超过市场预期，投资者对此感到欢欣鼓舞。

百丽国际 结束七日连跌走势上涨5.8%，交易商称因投资者回补空头仓位。(完)
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