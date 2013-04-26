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货币新闻 | 2013年 4月 26日 星期五 16:20 BJT

香港股市：恒生指数收高，本周创年内第二高涨幅

企业季度业绩报告牵动今日走势。汽车制造商比亚迪 大涨12.2%，创17个月最佳单日表现，此前该公司预计前半年利润大增。

中国南方航空 下挫4%，此前公布的季度财报显示净利下滑82%，逊于预期。

中国人寿 上涨1.5%，此前公布第一季净利同比增长79%，受投资收益增加推动。 (完)
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