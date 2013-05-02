香港股市：恒生指数收跌，受中国PMI数据疲软打压

马来西亚期市：棕榈油触及近六个月低点，追随CBOT豆油期货跌势
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
江西铜业 跌1.2%。受汇丰(HSBC)中国4月制造业采购经理人指数(PMI)终值降至50.4的拖累，沪铜价格跌近5%。
中国地产类股上扬，因疲弱数据引发中国政府会放松房价控制，尽管中国指数研究院周四公布数据显示，4月百城新建住宅均价连续11个月环比上升，同比涨幅则进一步扩大。
联想集团 大跌2.7%，创两周来最差单日表现，此前美国《财星(财富) 》杂志周三援引消息人士谈话称，联想集团以数十亿美元收购IBM低端伺服器业务的谈判已经取消。[ID：nL3S0DI3TH](完)
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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