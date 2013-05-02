香港股市：恒生指数收跌，受中国PMI数据疲软打压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差获支撑，因需求旺盛且炼厂中断生产

路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。