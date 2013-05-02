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货币新闻 | 2013年 5月 2日 星期四 16:34 BJT

香港股市：恒生指数收跌，受中国PMI数据疲软打压

江西铜业 跌1.2%。受汇丰(HSBC)中国4月制造业采购经理人指数(PMI)终值降至50.4的拖累，沪铜价格跌近5%。

中国地产类股上扬，因疲弱数据引发中国政府会放松房价控制，尽管中国指数研究院周四公布数据显示，4月百城新建住宅均价连续11个月环比上升，同比涨幅则进一步扩大。

联想集团 大跌2.7%，创两周来最差单日表现，此前美国《财星(财富) 》杂志周三援引消息人士谈话称，联想集团以数十亿美元收购IBM低端伺服器业务的谈判已经取消。[ID：nL3S0DI3TH](完)

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