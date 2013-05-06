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货币新闻 | 2013年 5月 6日 星期一 16:24 BJT

香港股市：恒生指数收高1%，创近两个月最高收位

中资石油板块表现优异，因油价上涨，而且德意志银行将中海油田服务 评级由“持有”上调至“买入”，瑞银将中国海洋石油 评级由“中性”上调至“买入”。

银河娱乐 大涨5.1%，之前该公司宣布将以32.5亿港币(4.19亿美元)价格从酒店及博彩业公司结好控股 收购位于澳门路氹的资产。

化妆品零售商莎莎国际 劲升4.7%，之前花旗将目标价上调45%，因五一劳动节期间营收增长强劲。4月29-5月1日节日期间，莎莎国际在香港和澳门的同店销售增长17%，零售营收激增25%。(完)

(编译 李春喜; 审校 沈以文)
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