香港股市：恒生指数收低，中止连四日涨势

欧元债市：油价跳升和法国大选忧虑缓解，止住了公债收益率下行脚步
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
中国4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.4%，路透调查预估中值为2.3%；4月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.6%，为连续第14个月下降，路透调查中值为下降2.3%。
香港交易及结算所 下跌2.8%至130.50港元，之前摩根士丹利的分析师将其目标价由100港元下调至95港元，并在其公布第一季净利后将2013年每股获利预估下调10.5%。(完)
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
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路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。