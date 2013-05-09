香港股市：恒生指数收低，中止连四日涨势

中国4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.4%，路透调查预估中值为2.3%；4月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.6%，为连续第14个月下降，路透调查中值为下降2.3%。

香港交易及结算所 下跌2.8%至130.50港元，之前摩根士丹利的分析师将其目标价由100港元下调至95港元，并在其公布第一季净利后将2013年每股获利预估下调10.5%。(完)