修正-香港股市：收升0.5%，利丰和安踏体育双双飙升

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
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路透香港5月15日 - 香港股市周三从一周低点反弹，但投资者主要关注一小撮个股，寄望这些公司的业绩有转机。
恒生指数 收高0.5%至23,044.2点，周二收在5月6日以来的最低点。恒生国企指数 也上涨0.5%。
沪深300指数 上涨0.5%至2,506.9点。沪综指则小升0.4%，周二收在5月3日来最低。
利丰 飙升8.4%，创2011年11月以来最佳单日涨幅。此前有媒体报导称，利丰主席冯国纶表示，有信心全年经营溢利回复2011年水平。一直看淡利丰的瑞银，昨将利丰投资评级由沽出上调至中性。
安踏体育 涨9.3%，因第一季同店销售零增长，此前公司曾警告称今年头两个月恐出现负增长。(完)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。