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货币新闻 | 2013年 5月 15日 星期三 17:19 BJT

修正-香港股市：收升0.5%，利丰和安踏体育双双飙升

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路透香港5月15日 - 香港股市周三从一周低点反弹，但投资者主要关注一小撮个股，寄望这些公司的业绩有转机。

恒生指数 收高0.5%至23,044.2点，周二收在5月6日以来的最低点。恒生国企指数 也上涨0.5%。

沪深300指数 上涨0.5%至2,506.9点。沪综指则小升0.4%，周二收在5月3日来最低。

利丰 飙升8.4%，创2011年11月以来最佳单日涨幅。此前有媒体报导称，利丰主席冯国纶表示，有信心全年经营溢利回复2011年水平。一直看淡利丰的瑞银，昨将利丰投资评级由沽出上调至中性。

安踏体育 涨9.3%，因第一季同店销售零增长，此前公司曾警告称今年头两个月恐出现负增长。(完)
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