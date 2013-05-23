香港股市：恒生指数收低并创七周来最大日跌幅，受累于中国经济放缓担忧

企业并购：德国监管机构批准英特尔和中国四维图新收购HERE部分权益
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
港股早盘扩大跌幅，之前5月汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览跌至49.6，为去年10月以来首次跌至荣枯分水岭50以下。4月的PMI终值为50.4%。
截至0800GMT，中国民生银行 下跌3.4%，因瑞银分析师将其评级由“中性”下调至“卖出”，并将其H股目标价下调近20%。国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松表示，今年下半年或最迟明年贷款利率下限或取消，该消息打击中资银行股，因这一措施可能降低银行的利率收入。
华能国际 由周三的两个月收盘低位反弹2.6%，本周的头三天中资电力板块均下跌，因市场担忧电价下调及限制低质量煤进口可能降低利润率。摩根士丹利周四表示，如果入网煤电价格下调2%，利润降幅可能高达19%，但华能前三日的下跌有些过头。(完)
路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。
中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
路透伦敦1月24日 - 英镑兑美元周二回落，此前于五周来首次突破1.25美元。英国最高法院即将就议会是否有权批准政府启动退欧谈判做出裁决。