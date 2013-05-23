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货币新闻 | 2013年 5月 23日 星期四 16:36 BJT

香港股市：恒生指数收低并创七周来最大日跌幅，受累于中国经济放缓担忧

港股早盘扩大跌幅，之前5月汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览跌至49.6，为去年10月以来首次跌至荣枯分水岭50以下。4月的PMI终值为50.4%。

截至0800GMT，中国民生银行 下跌3.4%，因瑞银分析师将其评级由“中性”下调至“卖出”，并将其H股目标价下调近20%。国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松表示，今年下半年或最迟明年贷款利率下限或取消，该消息打击中资银行股，因这一措施可能降低银行的利率收入。

华能国际 由周三的两个月收盘低位反弹2.6%，本周的头三天中资电力板块均下跌，因市场担忧电价下调及限制低质量煤进口可能降低利润率。摩根士丹利周四表示，如果入网煤电价格下调2%，利润降幅可能高达19%，但华能前三日的下跌有些过头。(完)

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