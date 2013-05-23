香港股市：恒生指数收低并创七周来最大日跌幅，受累于中国经济放缓担忧

港股早盘扩大跌幅，之前5月汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览跌至49.6，为去年10月以来首次跌至荣枯分水岭50以下。4月的PMI终值为50.4%。

截至0800GMT，中国民生银行 下跌3.4%，因瑞银分析师将其评级由“中性”下调至“卖出”，并将其H股目标价下调近20%。国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松表示，今年下半年或最迟明年贷款利率下限或取消，该消息打击中资银行股，因这一措施可能降低银行的利率收入。