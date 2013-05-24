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货币新闻 | 2013年 5月 24日 星期五 16:37 BJT

香港股市：恒指触及近一个月低点，受中国经济成长忧虑所累

中资地产开发商全线走疲。深圳上市的万科 跌0.8%，周四曾测试2月5日以来的高点。港股方面，中国海外发展 跌1.7%，华润置地 跌0.4%。

联想集团 大涨3.8%创近两个月高点，因该公司公布的季度获利好于预期，券商纷纷上调其目标价。(完)
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