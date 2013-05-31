香港股市：恒生指数收跌，5月累计下跌1.5%

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
月末资金流动和MSCI调整扭曲了部分价格波动，投资者再次放弃香港公用事业类股。电能实业 股价跳水3%。
富士康国际 大涨18.2%至2012年4月以来最高，因摩根士丹利将其评级由“表现与同业一致”上调至“表现超越同业”。
李宁 扳回盘中跌幅，飙升15.8%并创历史第二大单日涨幅，因媒体报导称该公司在年会上预计销售存货比率将在下半年恢复正常。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。