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货币新闻 | 2013年 5月 31日 星期五 16:33 BJT

香港股市：恒生指数收跌，5月累计下跌1.5%

月末资金流动和MSCI调整扭曲了部分价格波动，投资者再次放弃香港公用事业类股。电能实业 股价跳水3%。

富士康国际 大涨18.2%至2012年4月以来最高，因摩根士丹利将其评级由“表现与同业一致”上调至“表现超越同业”。

李宁 扳回盘中跌幅，飙升15.8%并创历史第二大单日涨幅，因媒体报导称该公司在年会上预计销售存货比率将在下半年恢复正常。(完)
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