香港股市：收跌2.2%至八个月低位，因避险意愿升温及内地股市疲弱

欧洲已公布经济指标--2017/4/10
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
沪深300指数 收跌3.4%，沪综指 收低2.8%，报2,148.4点。两股指均跌破年内技术支撑位，目前处于12月以来最低。
内地股市周四在休市三天后重新开市，亦跌至12月以来最低，因周末公布的经济数据疲弱，拖累了H股。投资者大举抛售对经济成长敏感的类股，例如银行股和能源股。
高收益版块表现一度强于大盘，领汇房地产投资信托 逆转早盘跌势，反弹2.4%，周二曾收在9月以来最低。香港市场周三逢假期休市。
港股成交额为3月15日以来最高，亦为近两周来首次超过20日移动均值。(完)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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