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货币新闻 | 2013年 6月 13日 星期四 16:46 BJT

香港股市：收跌2.2%至八个月低位，因避险意愿升温及内地股市疲弱

沪深300指数 收跌3.4%，沪综指 收低2.8%，报2,148.4点。两股指均跌破年内技术支撑位，目前处于12月以来最低。

内地股市周四在休市三天后重新开市，亦跌至12月以来最低，因周末公布的经济数据疲弱，拖累了H股。投资者大举抛售对经济成长敏感的类股，例如银行股和能源股。

高收益版块表现一度强于大盘，领汇房地产投资信托 逆转早盘跌势，反弹2.4%，周二曾收在9月以来最低。香港市场周三逢假期休市。

港股成交额为3月15日以来最高，亦为近两周来首次超过20日移动均值。(完)
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