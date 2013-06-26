香港股市：恒生指数收高2.4%创近六个月来最大涨幅，中资银行股走高

欧洲已公布经济指标--2017/4/5
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
沪深300指数 收复早前失地，终场小幅收涨0.1%，为六个交易日来首次收高。沪综指 收低0.4%，报1,951.49点。
中资银行H股表现坚挺，因投资者继近期股市大跌后逢低吸纳。中国工商银行 涨6.6%，中国建设银行 涨6.1%。
中国民生银行H股 跳涨6.1%，此前公司高层称，目前该行流动性管理处于正常状态，而非标理财产品规模超标120亿元人民币，估计在7月20日前可以完全解决掉。 (完)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
消息人士称，计划从5月起对这些成品油每吨征收逾1,000元人民币(合145.01美元)消费税；由于他们没有授权对媒体讲话，因此拒绝具名。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月5日 - 马来西亚棕榈油期货周三创下逾五个月来最大单日涨幅，追随食用油涨势，而且受斋月需求影响，4月棕榈油出口前景亮丽。