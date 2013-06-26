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货币新闻 | 2013年 6月 26日 星期三 16:31 BJT

香港股市：恒生指数收高2.4%创近六个月来最大涨幅，中资银行股走高

沪深300指数 收复早前失地，终场小幅收涨0.1%，为六个交易日来首次收高。沪综指 收低0.4%，报1,951.49点。

中资银行H股表现坚挺，因投资者继近期股市大跌后逢低吸纳。中国工商银行 涨6.6%，中国建设银行 涨6.1%。

中国民生银行H股 跳涨6.1%，此前公司高层称，目前该行流动性管理处于正常状态，而非标理财产品规模超标120亿元人民币，估计在7月20日前可以完全解决掉。 (完)

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