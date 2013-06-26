香港股市：恒生指数收高2.4%创近六个月来最大涨幅，中资银行股走高

中国能源：当局计划从5月起对某些成品油征收消费税--消息

消息人士称，计划从5月起对这些成品油每吨征收逾1,000元人民币(合145.01美元)消费税；由于他们没有授权对媒体讲话，因此拒绝具名。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)